【モデルプレス＝2026/06/21】女優の岡本夏美が6月20日、自身のInstagramを更新。撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳美人女優「上品だけどドキッとした」美脚透けるシースルー衣装姿◆岡本夏美、美脚映えるシースルーワンピース岡本は「みなさんげんきですか」とつづり、スタジオ内で撮影したオフショットを投稿。チェック柄のトップスが覗くオールブラックのシースルーワンピース姿で、引き締まった脚の