【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの鈴木奈々が6月20日、自身のInstagramを更新。一緒に買い物に行った父親の姿を公開した。【写真】37歳元ギャルタレント「遺伝子感じる」プレゼント着用した父親公開◆鈴木奈々、父親の姿公開鈴木は「明日父の日なので、一緒にお買い物に行ってサングラスをプレゼントしましたー！」とコメントし、ショップ内でサングラスをかけた、水色のシャツにデニムパンツ姿の父親の姿を公開。「めちゃめ