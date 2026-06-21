【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の下尾みうが4月13日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。【写真】“おっぱい選抜”話題のAKBメンバー「可愛すぎる」と話題の美脚ショット◆下尾みう、ショーパンから美脚スラリ下尾は「雨の中握手会ありがとうございました てるてる坊主になりました」とコメント。白いTシャツに裾がふわりと広がったドット柄のキャミソールを重ね、裾にフリルのついた白いショ