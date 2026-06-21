【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの加藤綾菜が6月20日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした新しいヘアスタイルを公開した。【写真】加トちゃんの年下妻「大人の魅力が増してる」バッサリカットの新ヘア◆加藤綾菜、新ヘア公開加藤は「気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！カトちゃんも短くなってサッパリ」とヘアチェンジを報告。肩下まであった髪をバッサリカットし、前髪をサイドで分けた