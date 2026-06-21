せっかくかわいいのに彼氏ができないのは「友達止まり」な理由があるから。それに気づいていないのは、あなただけかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに「『かわいい』とそこそこ言われるのに、なぜか友達止まりで終わる女性の特徴」を教えていただきました。【１】男性との間に「壁」をつくるクセがあるので恋愛に進展しない「どうアプローチしていいか、わからないんじゃ」（２０代女性）という