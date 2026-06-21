◆報知新聞社後援第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦▽敗者復活１回戦関西学生４―２京滋大学（１９日・わかさスタジアム京都）関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、敗者復活１回戦で、関西学生が京滋大学を破った。同大の辻井心捕手（４年＝京都国際）が６回に一時勝ち越しの左越えソロ。「思い切ってファーストストライクからいけました」と、打った瞬間に本塁打を確信する一発で勢いをつけた。