◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日・モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。前半で日本が２点を先制した場面で「１ー０より怖いんですよ」と解説した。前半３１分、ＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺世がボールを運ぶと、エリア手前右からミドルシュート。前半４分のＭＦ鎌田大地による先制弾に続き、２点を