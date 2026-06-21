◆パ・リーグオリックス―西武（２１日・京セラドーム大阪）西武が打者一巡１０人の猛攻で、４回に一挙５点を奪った。交流戦明け３試合連続での先制となった。攻撃前に円陣を組み挑んだ両軍無得点の４回。１死一、三塁から「５番・ＤＨ」で先発出場のドラ１・小島大河捕手が右前適時打、２死一、二塁となってからは「７番・一塁」の平沢大河内野手が中前適時打を放ち“Ｗ大河”の適時打で２点を先取した。再び２死一、二塁