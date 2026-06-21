◆パ・リーグオリックス―西武（２１日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手が４回に捕まった。３回までの無安打投球から大暗転。１死一、三塁で小島に先制打を浴びると、一気に崩れた。２死一、二塁から平沢の中前打で２点目を献上。さらに２死一、二塁で渡部に左翼５階席へ３ランを運ばれた。この日、ＮＰＢ１８６人目の通算１５００投球回を達成。勝てば球団タイ記録の京セラドーム１０連勝だったが、厳しい状況