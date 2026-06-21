◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）日本代表はチュニジア代表を相手に前半を２―０とリードして折り返した。４分にＭＦ鎌田大地の２試合連続弾で先制。３１分、ＦＷ上田綺世のＷ杯初ゴールでつき放した。ＮＨＫＢＳのスタジオ解説を務めた元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏は、日本のディフェンスについて「オランダ戦と違って切り替えの速さ、（ボールを）取られ