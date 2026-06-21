四国高校総体のバスケットボール男女の準決勝が21日午前、行われました。結果は以下の通りです。 ■男子高松商 85-78 高知中央尽誠学園 81-62 帝京第五 男子決勝は、午後1時30分から行われています。 ■女子富岡東 87-63 高松南