◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２５）が、チームトップ６勝目を懸け先発し、初回を無安打無失点と上々の立ち上がりを見せた。初回先頭・岡林にストレートの四球を与えるも、続く鵜飼をフォークで三ゴロ併殺打。さらに石伊をスライダーで空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。前回１４日の西武戦（ベルーナ）では５回２／３を６安打１失点で５敗目を喫していた左腕。前日２