【新華社牡丹江6月21日】旧暦5月5日の端午節を迎えた19日、中国黒竜江省穆稜市（牡丹江市管轄下の県級市）で、牡丹江市級無形文化遺産に指定されている金沙蜜粽（ナツメの砂糖漬けちまき）制作技術の継承者、董京華（とう・きょうか）さんが巨大なちまきを作り、多くの市民の注目を集めた。（記者/劉赫垚）