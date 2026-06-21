この子と出会って、猫という生き物の愛くるしさを知った――。そう話すのは、21歳のご長寿猫まるちゃんと暮らす飼い主さん（@moomoo_cat_）。【写真】21歳のご長寿猫まるちゃん。飼い主さんに抱っこされてご機嫌モード今でこそ、2匹の愛猫たちと暮らすほど猫好きとなった飼い主さん。しかし、もともとは猫に興味を持っていなかったそう。飼い主さんの心を動かしたのは、まるちゃんがくれた温もりだった。布団に潜りこんできた子猫