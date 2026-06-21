＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンド。18歳ルーキーの吉〓マーナ、大出瑞月、イ・ミニョン（韓国）がトータル13アンダー・首位タイでホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー5）へと持ち込まれた。【写真】政田夢乃組には大ギャラリーがズラリ吉崎は98期生一番乗りとなるツアー優勝を狙う。28歳の大出は念願の初優勝、3