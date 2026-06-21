社会起業家の安部敏樹氏が21日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。神奈川県警第2交通機動隊の隊員が速度違反などの取り締まりでうその書類作成を繰り返していた問題について言及した。番組では「2026上半期をザワつかせたニュース」としてこの問題を取り上げた。神奈川県警は2月、反則切符や実況見分調書に虚偽記載したとして、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で、県警第2交通機動隊の巡査部