元ＳＫＥ４８の須田亜香里（３４）が２１日、都内で行われたＶＩＳＵＡＬＡＲＴＲＨＯＴＯＢＯＯＫ「アカリノアルヒ」（株式会社Ｇ−ＳＴＹＬＥ）の発売記念イベントに出席した。今作はニュージーランドで撮影が行われ「人生で初めて行った。スゴく壮大な自然が美しくて」と感激した様子。それでも撮影地は「もう１個の候補でフランスのパリに行きたくて、でも難しい、選べない、究極の選択！と思って」と頭を悩ませていた