19日の園田競馬メイン11R「アサヒスーパードライカップ」（A1A2、ダート1230メートル、12頭立て）は小牧太（58）騎乗の1番人気キングスピカ（牡4＝保利平、父エスポワールシチー）が快勝。連勝を6に伸ばした。道中は先頭集団を見る形で5番手を追走。3コーナー手前から徐々にポジションを上げ、ほぼ馬なりで最終直線へ。鞍上が右ムチを一発入れると鋭く反応し、最後は余裕を持って先頭で駆け抜けた。「この馬自身が今がピーク