「ドジャース２−３オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースは敗戦し、連勝は４でストップした。１９日に第２子誕生を発表し、「１番・指名打者」でスタメン復帰した大谷翔平投手は０−３の九回に１６号本塁打を放った。この一打をきっかけにフリーマン、ベッツの連打で１死一、二塁とした。２死後に右翼手の失策で１点差まで迫ったが得点を奪えなかった。先発・山本由伸投手は６回６安打３失点、２四球６奪三振。５