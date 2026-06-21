日本が先制し拳を突き上げるファン＝２１日、横浜市港北区の日産スタジアムサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の日本代表は２１日（日本時間）、１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦した。日産スタジアム（同市港北区）でパブリックビューイング（ＰＶ）が開催され、双方のファンが集結。スタジアム内のスクリーンを食い入るように見つめ、時折歓声やどよめき、拍手が起こった。序盤に日本が先制すると、多くの