【モデルプレス＝2026/06/21】元AKB48の込山榛香が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんを公開した。【写真】27歳元AKB「発光してる」と話題のすっぴん姿◆込山榛香、すっぴん公開込山は「稽古終わりに美容院行けた」とコメントし、セルフショットを公開。黒髪ストレートのヘアスタイルで、顔の部分には「スッピン失礼」と添えられ、ノーメイクであることを明かしている。◆込山榛香の投稿に反響この投稿に、ファ