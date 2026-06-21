【モデルプレス＝2026/06/21】フリーアナウンサーの谷尻萌が6月20日、自身のInstagramを更新。爽やかなミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳フリーアナ「思わず声出た」美脚際立つキャミソールミニワンピ姿◆谷尻萌アナ、ミニワンピから美脚スラリ谷尻アナは「夏っぽい服〜」とつづり、ソロショットを投稿。白いレースキャミソールに水色のキャミソールミニワンピースを合わせた、夏らしい爽