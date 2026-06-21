【モデルプレス＝2026/06/21】元フジテレビアナウンサーの永島優美が6月20日、自身のInstagramを更新。父で元サッカー日本代表の永島昭浩氏との2ショットを公開し、話題となっている。【写真】34歳元フジアナ「仲良し親子」元サッカー日本代表の父と2S◆永島優美アナ、“4年に1度熱くなる”父永島アナは「4年に1度、特に熱くなる父 熱すぎてブレてます（笑）」「久しぶりにごはんを食べに行ったら、チュニジア戦に向け、熱いレクチ