フルート奏者でモデルのCocomiさん（25）が2026年6月14日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツをあわせたコーデを披露した。Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」Cocomiさんは、「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る（コレゼッタイ）」といい、橋の欄干と水路を背景に、大きな紙袋を持ったショットを含