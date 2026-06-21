◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・柴田獅子投手が、アクシデントにも見舞われ３回途中１失点で降板。プロ初勝利はならなかった。初回は最速１５５キロの真っすぐに変化球も決まり、３者連続三振の立ち上がり。２回には死球も与えたが、川瀬から空振り三振を奪うなど無失点で切り抜けた。しかし３回、先頭の海野に初安打となる右前打を許すと、続く野村の打球は投手横への