◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、２―０で前半を終えた。開始４分に左グラウンダークロスからＭＦ鎌田大地が２試合連続ゴールを決めて先制。前半３１分にはＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺