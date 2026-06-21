東京１１Ｒ・府中牝馬ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝セキトバイースト連覇を狙うデクラレーションオブウォー産駒。今回が休み明け３戦目になるが、６月４日に放牧先の外厩・チャンピオンヒルズから帰厩し、直前は栗東ＣＷコースで４ハロン追い。鞍上の手綱はほとんど動かず、５３秒２―１１秒２をマークした。陣営も動きの良さと、コンディションに胸を張る。ここは四位洋文調教師が始動戦の金鯱賞１１着後から目標としてい