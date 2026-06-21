◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に先発し、６回１０２球を投げて、６安打３失点６奪三振の内容で降板し、今季８勝目はお預けとなった。チームも敗れ、５敗目を喫した。試合後、取材に応じた山本は「（５回は）もちろんいい投球ではないと思います。失点してるので。