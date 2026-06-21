◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本-チュニジア(21日)サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ第2戦のチュニジア戦で、FW上田綺世選手が2点目となる追加点を記録。日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑氏も興奮状態でプレーを分析しました。前半31分、DF板倉滉選手がカットしたボールをFW上田選手が受け、ペナルティエリア右角付近から右足を振り抜き、ゴールネットを揺らします。オラン