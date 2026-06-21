６月２１日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）が行われ、単勝１・８倍の１番人気に支持されたコックニー（牡、美浦・田中剛厩舎、父タワーオブロンドン）は２着に敗れた。好発からすんなり２番手を確保。逃げたフェリチタを捕まえに行ったが、直線は離されてしまい差は広がっていく。勝ち馬から３馬身差の２着に敗れたが、３着馬には２馬身差をつけて、能力の一端を見せることはできた。鞍上の横山武史騎手＝美浦・