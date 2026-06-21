2026年の父の日は、6月21日の日曜日。せっかくなので子どもたちと一緒に手作りごはんでパパをお祝いしませんか？今回はホットプレートで作るお肉料理から、豆腐に書くアート料理まで、子どもが主役になれる献立を4つ紹介します。 ▼食卓にみんなが集まって作れるパーティーレシピ ホットプレートに牛サイコロステーキとご飯、コーンをのせてバターと焼肉のたれで混ぜるだけ。栄養士直伝の豪快な一品で、子どもと一緒に仕上げる楽