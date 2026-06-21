１７日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州鎮遠県党委員会の庭でコンサートを楽しむ人々。（鎮遠＝新華社配信）【新華社鎮遠6月21日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州鎮遠県で端午節（旧暦5月5日、今年は6月19日）の連休に前後して、鎮遠県共産党委員会の中庭が市民や観光客に開放された。無料でお茶が振る舞われ、コンサートや端午節にちなんださまざまなイベントも行われた。地元の若者たちがボランティ