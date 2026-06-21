20日のオランダ対スウェーデンで、前後半で各1回の飲水タイムでの試合中断に、客席から大ブーイングが起きた。暑さ対策で今大会から全試合に導入されたが、ブレーク中に大型ビジョンにCMが映されることから、広告料目当てとの批判が出ている。ヒューストン競技場は屋根付き会場で空調が効いており、開幕から長袖でプレーする選手もいる。（共同）