お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（40）岩井勇気（39）が20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。岩井が友人に紹介された“友だち”が芸能界のスターだったことを明かした。加藤浩次から「どうなんですか。芸能界で交遊録とか広がりましたか」と聞かれ、岩井は「一般の友だちが多いですね、とにかく」と語った。澤部は「普通の友だちに誘われて行ったら…錦野さんがいたんだっけ」と岩井のエピソードを