大河ドラマファン、乃木坂46ファンが、東海道新幹線で旅に出たくなるようなキャンペーンがスタート。JR東海とジェイアール東海ツアーズは、NHK大河ドラマ・ガイド「豊臣兄弟！」後編とのタイアップ企画として、大河ドラマに「茶々」役で出演する乃木坂46・井上和（いのうえ なぎ）さんのオリジナルステッカーをプレゼントする特別企画を開始しました。2026年5月29日から12月31日までのロングランで開催されるこの企画は、スマートE