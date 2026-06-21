チュニジア代表の指揮官が注目を集めている。北中米Ｗ杯の大会中に、チュニジアの監督に途中就任したエルベ・ルナール。“白シャツの魔術師”の異名を取るフランス人だ。現地６月20日に行なわれている日本代表戦でも、もちろん白シャツ姿で登場。ネット上では「かっちょいいね」「素敵ね〜」「イケオジやなぁ」といった声があがった。 前半は日本が鎌田大地と上田綺世のゴールで２点をリード。苦しい展開を強いられて