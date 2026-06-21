開催：2026.6.21 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 1 - 5 [Rソックス] MLBの試合が21日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとRソックスが対戦した。 マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。 1回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 7球目を打ってセンターへ