開催：2026.6.21 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 2 - 3 [オリオールズ] MLBの試合が21日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとオリオールズが対戦した。 ドジャースの先発投手は山本由伸、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。 2回表、7番 コビー・メヨ 初球を打ってファーストゴロ