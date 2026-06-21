森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦している。日本は開始４分に幸先よく先制。左サイドから突破した中村敬斗の折り返しに鎌田大地が反応。巧みにヒールで合わせた。さらに31分には上田綺世が鋭いミドルを突き刺して追加点を奪取。２点リードで前半を終えた。 この試合を速報でレポートする英公共放送『BBC』は、森保ジャパンの