2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦した。３-４-２-１システムのCFを担ったのは、オランダ戦と同じく上田綺世だった。立ち上がりから攻撃の起点として機能した上田は、５分に後方からのパスをダイレクトシュート。９分には抜群のポストプレーから好機を演出するなど、存在感を示した。そして31分、敵陣でパスを受けた上田はパスコースがありながら