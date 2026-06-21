日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦している。FIFAランキング18位の日本に対し、チュニジアは44位。今大会初勝利を目ざす日本のシステムは３−４−２−１。スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、伊藤洋輝、板倉滉、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングバックは伊東純也、左は中村敬斗、シャドー