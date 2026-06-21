森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。開始わずか４分、抜群のパスワークから鎌田大地が幸先良く先制点を奪った。さらなる得点が期待されるなか、解説を務める本田圭佑は、「今日は上田（綺世）さん絶対点取る気するな」と発言。「さっき突破した時にシュートを打たずにパス出してたでしょ？クロス。角度がなかったので、もちろんパスを