中国メディアの界面新聞は20日、「ビザ発行手数料が5倍に、出国税も引き上げ、日本旅行の費用対効果が著しく低下」とする記事を掲載した。記事はまず、日本政府が19日、外国人が日本に入国する際のビザについて、7月から発行手数料を5倍に引き上げると発表したことを取り上げた。そして、外国人が1回に限り入国できる「一次ビザ」は3000円から1万5000円に、有効期間内に複数回入国できる「数次ビザ」は6000円から3万円にそれぞれ値