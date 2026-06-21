米ロサンゼルス・ドジャースの公式インスタグラムが、21日に公開。第2子が誕生した大谷翔平選手が、復帰戦で豪快アーチを放った様子を公開した。【動画】やっぱりすごい！第2子誕生の大谷翔平、復帰戦で豪快アーチインスタグラムでは「Shohei with the dad power！」（パパパワーの翔平）との文言とともに、大谷がホームランを打った様子を公開した。大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんと結婚を報告。昨年4月には