「こんなタイミングで来ていただいて…」と報道陣に恐縮フリーアナウンサーの望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、東京・SHIBUYA SACSで行われた『セント・フォースOfficial Book 2026-2027』（小学館刊）発売記念イベントの囲み取材に出席。同日開催されているサッカーW杯・チュニジア戦に挑む日本代表へ熱烈なエールを送った。【写真】「ギリギリを攻めさせていただきました」スラリとした美脚を披露した望月理恵ガラス張