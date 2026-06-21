21日、阪神1Rで発走後、間もなくゴールドアーチが内側に斜行し、その影響でファイナルコマンドが転倒し、競走を中止。ファイナルコマンドに触れて、つまずいたミヤノラングリーも騎手が落馬し、競走を中止した。この件について、ゴールドアーチに騎乗した岩田望来(26)は7月4日(土)から19日(日)まで16日間(開催6日間)の騎乗停止となった。