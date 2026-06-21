「日本ハム−ソフトバンク」（２１日、エスコンフィールド）日本ハム先発の柴田がアクシデントに見舞われた。三回無死一塁で野村の痛烈なピッチャー返しのライナーが右手を直撃。当たったボールは右翼前へと弾んだ。柴田はすぐに立ち上がったが、加藤投手コーチとトレーナーに付き添われていったん手当てのためベンチへと下がった。その後、マウンドに戻ると、投球練習をして状態を確認。続投することが決まると、スタン