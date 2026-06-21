●ドジャース2−3オリオールズ○＜現地時間6月20日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが惜敗し、連勝「4」でストップ。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、16号本塁打をマーク。先発登板した山本由伸投手（27）は6回3失点という投球で今季5敗目を喫した。あわやノーヒットノーランの快投から中6日でマウンドに上がった山本。初回をゼロで立ち上がるも、2回表の先頭から連打を許して無