サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）、日本対チュニジアで元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）の?大熱狂解説?が話題となっている。森保ジャパンは前半４分にＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）のゴールで先制し、前半３１分にＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が貴重な追加点を決めた。日本テレビ中継で解説を務めている本田は「ワオ！素晴らしい。今ね、（ＭＦ