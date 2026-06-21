ア・リーグ西地区最下位に沈むエンゼルスに希望の光りがもたらされた。１７歳の有望株、ファン・セスペデス内野手がマイナーリーグで１試合８盗塁の快挙を成し遂げた。２０日（日本時間２１日）に行われたルーキーリーグのドミニカン・サマーリーグの試合でセスペデスは初回先頭で四球を選ぶと二盗、三盗、さらには本盗にも成功。２回には遊撃の失策で出塁するとすかさず二盗を決めた。野選で出塁した４回にも二塁、三塁を陥